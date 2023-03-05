Смартфон с 4/64 ГБ, хорошим процессором и большим аккумулятором продают дешевле 6 тысяч рублей

iTel — это бюджетное подразделение смартфонов, входящее в группу Transsion, которой также принадлежат бренды Tecno и Infinix. В обычное время смартфон Itel Vision 3 Plus стоит 7990 рублей. Со скидкой же и после применения промокода «SKI» устройство можно купить за 5799 рублей.