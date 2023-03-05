Смартфон с 4/64 ГБ, хорошим процессором и большим аккумулятором продают дешевле 6 тысяч рублей

13:39, 05 марта 2023
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Смартфон с 4/64 ГБ, хорошим процессором и большим аккумулятором продают дешевле 6 тысяч рублейItel Vision 3 Plus
На СберМегаМаркете распродают бюджетный смартфон Itel Vision 3 Plus в версии 4/64 ГБ.
Фото: Itel
iTel — это бюджетное подразделение смартфонов, входящее в группу Transsion, которой также принадлежат бренды Tecno и Infinix. В обычное время смартфон Itel Vision 3 Plus стоит 7990 рублей. Со скидкой же и после применения промокода «SKI» устройство можно купить за 5799 рублей.
Отметим, что, как обычно, все скидки проверены только на момент публикации новости.
Смартфон оснащён процессором Unisoc T606, экран имеет частоту обновления 90 Гц, камера составляет 13+0,08 Мп, а ёмкость аккумулятора — 6000 мАч.