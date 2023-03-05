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13:39, 05 марта 2023
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Смартфон с 4/64 ГБ, хорошим процессором и большим аккумулятором продают дешевле 6 тысяч рублей

Itel Vision 3 Plus

На СберМегаМаркете распродают бюджетный смартфон Itel Vision 3 Plus в версии 4/64 ГБ.

Смартфон с 4/64 ГБ, хорошим процессором и большим аккумулятором продают дешевле 6 тысяч рублей

Фото: Itel

iTel — это бюджетное подразделение смартфонов, входящее в группу Transsion, которой также принадлежат бренды Tecno и Infinix. В обычное время смартфон Itel Vision 3 Plus стоит 7990 рублей. Со скидкой же и после применения промокода «SKI» устройство можно купить за 5799 рублей.

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Фото: Ferra.ru

Отметим, что, как обычно, все скидки проверены только на момент публикации новости.

Смартфон оснащён процессором Unisoc T606, экран имеет частоту обновления 90 Гц, камера составляет 13+0,08 Мп, а ёмкость аккумулятора — 6000 мАч.

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