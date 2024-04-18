Смартфон с крутыми камерами без переплаты: OnePlus 12 против HONOR Magi6 Pro

В целом по комплектации изначально выигрывает HONOR Magic6 Pro, поскольку у OnePlus 12 в коробке вместе с телефоном лежит только кабель. При этом у HONOR ещё есть зарядка на 100 Вт. На обоих устройствах сразу же с завода есть на экране плёнки.

Запустился из двух смартфонов OnePlus быстрее. Памяти у него немного больше: 16 ГБ ОЗУ против 12 ГБ у Honor. При этом защита от воды у Honor — по стандарту IP68, у OnePlus — IP65.

Процессор стоит на обоих устройствах один и тот же. Это Snapdragon 8 Gen 3. Чуть больше в AnTuTu набирает баллов Honor. Со всеми результатами тестирования вы можете ознакомиться ниже.