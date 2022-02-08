Смартфон с лучшей камерой в начале 2022 г.: Samsung S21 FE против Xiaomi 12 Pro

Филипп Беликов, ведущий YouTube-канала «Честный блог», выяснил, какой из смартфонов лучше в съёмке фото и видео: Xiaomi 12 Pro или Samsung S21 FE.

Что касается видеозаписи, то основная камера в вечерних и ночных условиях в Full HD 30 к/с работает у обоих смартфонов примерно одинаково. Широкоугольный модуль при этом чуть больше по ширине кадра у Samsung. Однако шумов и засветов у S21 FE тоже заметно больше, чем у Xiaomi 12 Pro. Вместе с тем линза Xiaomi имеет существенный недостаток: при съёмке на холоде она запотевает.

В 4К 60 к/с цветопередача у устройств немного отличается. При этом и динамический диапазон при съёмке ночью у S21 FE меньше, чем у Xiaomi 12 Pro: поэтому яркие объекты Samsung довольно сильно засвечивает. То же самое с засветами наблюдается и в помещении, где есть лампы.

В темноте у Samsung страдает плавность съёмки. В то же время у Xiaomi так и остаётся 30 к/с в Full HD, как и было.

В целом с точки зрения видео интереснее эксперту показался Xiaomi 12 Pro.

Далее ведущий оценил фотографии. Вечерние и ночные фото архитектуры с широкоугольного и основного модуля светлее получаются на Xiaomi, немного темнее - на Samsung. Засветы при этом заметнее на 12 Pro, однако шумов больше на S21 FE. В плане детализации в большинстве случаев лидирует Xiaomi 12 Pro.

При съёмке ярких объектов (витрин) по цветопередаче лучше оказывается Samsung. Цвета у него на фото более правильные и реалистичные. Правда, если снимать на широкоугольную камеру, то у S21 FE будет всё сильно засвечено по сравнению с 12 Pro. В помещении же лампочки, наоборот, засвечивает Xiaomi.