Смартфон с лучшей камерой Xiaomi 13 Ultra сравнили с беззеркалкой Sony

Смартфон с лучшей камерой Xiaomi 13 Ultra сравнили с беззеркалкой SonyНасколько телефоны сегодня снимают хуже?
В рамках одного из выпусков на YouTube-канале «ОБЗОРЫ без СИНТЕТИКИ» эксперт выяснил, как себя показывают в плане фотографий Xiaomi 13 Ultra, iPhone 14 Pro, Samsung Galaxy S23, один секретный смартфон и камера Sony Alpha.
Xiaomi 13 Ultra оснащён 50-мегапиксельным перископным телевиком с 5-кратным оптическим зумом, 50-мегапиксельный телевиком с 2,5-кратным оптическим зумом, 50-мегапиксельный шириком. Сравнили фото с этого устройства со снимками, сделанными на Sony Alpha 7с (фокусное расстояние - 55 мм, автоматические настройки).
С примерами фотографий вы можете ознакомиться ниже. К примеру, первый снимок удачнее всего получился - по сравнению с фото с камеры - на Xiaomi 13 Ultra.
Вывод
В целом из всех смартфонов победителем по качеству снимков оказался секретный аппарат. Причём секретный смартфон - это тоже Xiaomi 13 Ultra, но все фото у него делались на Google Camera.
Вообще Xiaomi 13 Ultra - очень крутой камерофон, но как смартфон он «так себе». К тому же достать его довольно сложно.