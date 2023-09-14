Телефоны
21:13, 14 сентября 2023
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Смартфон с лучшей камерой Xiaomi 13 Ultra сравнили с беззеркалкой Sony

Насколько телефоны сегодня снимают хуже?

В рамках одного из выпусков на YouTube-канале «ОБЗОРЫ без СИНТЕТИКИ» эксперт выяснил, как себя показывают в плане фотографий Xiaomi 13 Ultra, iPhone 14 Pro, Samsung Galaxy S23, один секретный смартфон и камера Sony Alpha.

Xiaomi 13 Ultra оснащён 50-мегапиксельным перископным телевиком с 5-кратным оптическим зумом, 50-мегапиксельный телевиком с 2,5-кратным оптическим зумом, 50-мегапиксельный шириком. Сравнили фото с этого устройства со снимками, сделанными на Sony Alpha 7с (фокусное расстояние - 55 мм, автоматические настройки).

С примерами фотографий вы можете ознакомиться ниже. К примеру, первый снимок удачнее всего получился - по сравнению с фото с камеры - на Xiaomi 13 Ultra.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑

© ОБЗОРЫ без СИНТЕТИКИ

Вывод

В целом из всех смартфонов победителем по качеству снимков оказался секретный аппарат. Причём секретный смартфон - это тоже Xiaomi 13 Ultra, но все фото у него делались на Google Camera.

Вообще Xiaomi 13 Ultra - очень крутой камерофон, но как смартфон он «так себе». К тому же достать его довольно сложно.

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