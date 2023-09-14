Смартфон с лучшей камерой Xiaomi 13 Ultra сравнили с беззеркалкой Sony

Xiaomi 13 Ultra оснащён 50-мегапиксельным перископным телевиком с 5-кратным оптическим зумом, 50-мегапиксельный телевиком с 2,5-кратным оптическим зумом, 50-мегапиксельный шириком. Сравнили фото с этого устройства со снимками, сделанными на Sony Alpha 7с (фокусное расстояние - 55 мм, автоматические настройки).

С примерами фотографий вы можете ознакомиться ниже. К примеру, первый снимок удачнее всего получился - по сравнению с фото с камеры - на Xiaomi 13 Ultra.