Смартфон с лучшей камерой за 30 тысяч рублей: Xiaomi против Realme, Honor и Google Pixel

Ведущий YouTube-канала «Честный блог» Филипп Беликов определил лучший по качеству камеры смартфон. Всего в тестировании принимали участие четыре модели: Realme GT Neo 2, Xiaomi 11T, Pixel 5a, Honor 50.

Первым делом эксперт протестировал видеосъёмку. При записи видео на фронтальную камеру самый маленький по сравнению с остальными угол обзора оказывается у Google Pixel. А по цветопередаче все смартфоны дают очень разную картинку.

При съёмке на основную камеру вечером самое тёмное изображение получается на Honor. За счёт этого и засветов на нём меньше. Стабилизация работает на всех устройствах примерно одинаково. При этом у Pixel заметна небольшая обрезка кадра по сравнению с остальными аппаратами. Однако лидирует Pixel по динамическому диапазону. При наведении на яркие объекты засветы заметны на Xiaomi и Realme. Если снимать на смартфоны закат, то слабее всего дают картинку также Xiaomi и Realme: солнце при съёмке с них сильно засвечивается.

Далее ведущий перешёл к фотографиям. Сравнивались вечерние/ночные снимки, портретные, дневные и селфи-фото.

Вечерние и ночные фото по насыщенности и цветопередаче приятнее всего получаются на Pixel. По детализации он также обходит остальные модели. Сильные засветы ярких объектов заметны при этом на фотографиях с Xiaomi и Honor, а самый тёмный снимок - с Realme. Широкоугольный модуль при этом снимает вечером хуже всего у Honor 50: видно очень много засветов.

Днём на снимках засвеченное небо заметно на Honor и Xiaomi. По детализации портреты лучше всего получаются на Xiaomi, Pixel. При этом Pixel 5a выдаёт снимки с лёгким сероватым оттенком и у него сильно размывается задний фон (по сравнению с другими моделями) в режиме портрета.

В вечерние часы портреты по цветопередаче лучше всего выходят на Xiaomi. По деталям - на Pixel и Xiaomi. Самые слабые снимки при этом в подобных условиях получаются на Honor.