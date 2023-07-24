Смартфон с лучшей камерой за 35 тысяч рублей: Samsung Galaxy A54 против Realme 11 Pro+

Эксперт YouTube-канала «ЧЕСТНЫЙ БЛОГ» сравнил первым делом видеовозможности Realme 11 Pro+ и Samsung Galaxy A54. Что касается селфи-камеры, то больше понравилась ведущему картинка с Samsung. В частности, по цветам и по яркости.

В 4К 30 к/с смартфоны отображают картинку по-разному. На Galaxy A54 кажется, что всё словно пропущено через синий фильтр, а на Realme с точки зрения цветов изображение более правильное. При этом стабилизации на Realme нет вообще в отличие от Samsung.

Вечером и ночью с засветами лучше справляется Realme. Ультраширик записывает на Realme максимум в Full HD, а не в 4К, поэтому и картинка в целом на нём гораздо хуже, с большим количеством шумов.

Далее ведущий перешёл к сравнению фотографий. Важно, что на Realme есть специальная кнопка «Искусственный интеллект» в отличие от Samsung (последний включает или отключает его автоматически). Чаще всего вечером шумов больше видно на Samsung, а Realme 11 Pro+ фото в целом обрабатывает сильнее.

У широкоугольной камеры Realme угол меньше, чем у объектива Samsung. И это заметно по снимкам.

В целом днём Samsung зачастую перебарщивает с цветами, а на Realme иногда не хватает деталей.