Смартфон с лучшей в мире камерой продают в России с большой скидкой

На старте продаж Huawei P40 Pro был оценён в 69 990 рублей, сейчас его официально продают за 64 990. У «М.Видео» же Huawei P40 Pro можно купить за 53 990 рублей. То есть скидка от первоначальной цены составляет 16 000 рублей.

На этом скриншоте можно увидеть, что цена ритейлера ниже, чем в остальных магазинах, даже «серых»: