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Смартфон с лучшей в мире камерой продают в России с большой скидкой
Даже дешевле, чем в «серой» рознице
Смартфон с лучшей в мире камерой — Huawei P40 Pro — продают в России с большой скидкой. Найти его по сниженной цене можно в магазинах российской группы «М.Видео-Эльдорадо».
На старте продаж Huawei P40 Pro был оценён в 69 990 рублей, сейчас его официально продают за 64 990. У «М.Видео» же Huawei P40 Pro можно купить за 53 990 рублей. То есть скидка от первоначальной цены составляет 16 000 рублей.
На этом скриншоте можно увидеть, что цена ритейлера ниже, чем в остальных магазинах, даже «серых»:
В «Эльдорадо» также продают обычный P40 за 35 990 вместо 49 990. Кроме того, в акции участвуют прошлогодние P30 и P30 Pro, которые оценены в 26 990 и 40 990 рублей соответственно.
Напомним, что Huawei P40 Pro занимает первое место в рейтинге камер профильного ресурса DxOMark.