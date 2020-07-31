Смартфон с лучшей в мире стабилизацией картинки в камере подешевел на 6 тысяч рублей

Дело в том, что в систему камеру X50 Pro встроен специальный шарнирный подвес. Он позволяет компенсировать дрожание устройства при съёмке. Сама vivo называет систему оптической стабилизации в X50 Pro профессиональной. Подобной нет больше ни у одного смартфона на рынке.

Также у модели есть 60-кратный зум и ультимативный ночной режим, который поддерживает алгоритм шумоподавления с помощью искусственного интеллекта.

Смартфон vivo X50 Pro оснащён дисплеем с частотой обновления 90 Гц, процессором Qualcomm Snapdragon 765G, технологией быстрой зарядки (поддерживает мощность 33 Вт).

В России смартфон был оценён в 64 990 рублей. Однако до 31 августа его можно купить на 6 тысяч дешевле — за 58 990 рублей по промокоду «X50START».