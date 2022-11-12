Смартфон с очень качественной камерой Tecno Camon 19 Pro временно отдают со скидкой в 6 тысяч рублей

16:01, 12 ноября 2022
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Смартфон с очень качественной камерой Tecno Camon 19 Pro временно отдают со скидкой в 6 тысяч рублейБерите быстрее
В «Эльдорадо» распродают смартфон Tecno Camon 19 Pro в конфигурации 8 ГБ + 128 ГБ. И это действительно неплохое предложение.
Смартфон предлагается за 15 999 рублей вместо 21 999. Чтобы его купить по такой цене, достаточно перейти на сайт «Эльдорадо» и добавить товар в корзину. Сколько продлится эта акция — неизвестно. Все предложения, как обычно, проверены только на момент публикации новости.
Смартфон оснащён основной камерой с модулями на 64 Мп (ширик), 50 Мп (телефото) и 2 Мп (датчик глубины). Это действительно неплохая камера. Вот сравнение с iPhone 13 Pro, например:
Daniel Sin
Источник фото:Эльдорадо
Источник:Эльдорадо
Автор:Ксения МурашеваТеги: