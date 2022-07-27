Смартфон с полноценной клавиатурой: открылся предзаказ F(x)tec Pro1-X

F(x)tec Pro1 X был профинансирован на Indiegogo в 2020 году, а начало поставок было запланировано на март 2021 года. Первоначально внутри должен был располагаться Qualcomm Snapdragon 835, однако из-за перепроектирования и проблем с поставками разработчики остановились на более слабом Snapdragon 662.

Базовая модель с 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти стоит 684 евро, вариант с 8 ГБ или 256 ГБ памяти - 741 евро.

Главной особенностью Pro1 X является клавиатура с подсветкой, которая располагается под 5,99-дюймовым AMOLED дисплеем. Помимо Android 11, смартфон также поддерживает ОС LineageOS и Ubuntu Touch на базе Android. Аппаратное обеспечение не совсем соответствует современным требованиям - устройство оснащено аккумулятором емкостью 3 200 мАч, а в дополнение к 8 МП фронтальной камере имеется только 12 МП основная камера. Сканер отпечатков пальцев расположен сбоку на кнопке питания.