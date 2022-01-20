Смартфон с ремонтопригодностью уровня «легко починить дома с одной отвёрткой» подробно протестировали

Смартфон с ремонтопригодностью уровня «легко починить дома с одной отвёрткой» подробно протестировалиО Fairphone 4 рассказали на YouTube-канале Rozetked
В ходе обзора ведущий Максим Хорошев рассказал о новом модульном смартфоне Fairphone 4. Этот аппарат отличается тем, что его легко починить прямо дома, если вдруг выйдет из строя какой-то компонент. При этом закупить все запчасти можно на официальном сайте компании Fairphone.
- Поддержка. Она очень долгая, чем смартфон и привлекает. Это минимум пять лет. Правда, Fairphone 4 продаётся только в Европе.
- Внешний вид. Установлен здесь IPS-экран в 6,3 дюйма. Фронтальная камера в плане дизайна выглядит не очень хорошо, по мнению эксперта.
- Дисплей. Его диагональ - 6,3 дюйма. Покрыт экран стеклом Gorilla Glass 5. Частота обновления здесь составляет 60 Гц.
- Корпус. Выполнен из пластика. Можно выбрать один из трёх цветов: серый, зелёный, зелёный в крапинку. Весит модель 225 граммов, сам по себе аппарат довольно толстый - 10,5 мм. При этом чехол устройству не нужен вообще: им можно пользоваться и так. Есть здесь также защита от воды IP54, защита по военному стандарту MIL-STD 810G (последнее означает устойчивость к ударам).
- Камеры. Блок камер с задней стороны необычной формы: установлены здесь модули основной, ультраширокоугольный (предлагает макрофокус и автофокус). Есть светодиодная вспышка. Днём фотографии выходят отличного качества, а вот вечером и ночью - не очень. Примеры снимков - ниже.
- Производительность. Объём ОЗУ может быть 6 ГБ или 8 ГБ. Оснащён смартфон процессором Snapdragon 750 G. В целом устройство справляется со стандартными задачами довольно медленно, а вот игры идут на нём очень хорошо (Asphalt - с максимальными настройками графики, но с редкими подтормаживаниями; World of Tanks - со средними).
Также аппарат показывает отличные результаты в тротлинг-тесте. Что касается Antutu и Geekbench, то здесь значения довольно средние.
- Автономность. Зарядить от 0 до 50 процентов устройство можно примерно за полчаса. Объём аккумулятора составляет 3905 мА*ч. В целом результаты по автономность также довольно средние: смартфон способен «прожить» с утра до 9-10 часов вечера. Однако больше всего впечатляет то, что у него легко заменяется батарея.
По мнению эксперта, главная проблема этого смартфона - в отсутствии зарядки батарей. При этом устройство легко можно разобрать при помощи всего лишь одной отвёртки, быстро что-то из деталей заменить. При этом улучшенный экран или другой набор камер поставить нельзя.
В целом, заключает специалист, смартфон Fairphone 4 и остаётся таким, каким его задумывали, - с возможностью быстрой замены запчастей, ремонта в домашних условиях. В то же время, по словам ведущего, 650 евро за такое устройство - это слишком дорого.