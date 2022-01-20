Смартфон с ремонтопригодностью уровня «легко починить дома с одной отвёрткой» подробно протестировали

По мнению эксперта, главная проблема этого смартфона - в отсутствии зарядки батарей. При этом устройство легко можно разобрать при помощи всего лишь одной отвёртки, быстро что-то из деталей заменить. При этом улучшенный экран или другой набор камер поставить нельзя.

В целом, заключает специалист, смартфон Fairphone 4 и остаётся таким, каким его задумывали, - с возможностью быстрой замены запчастей, ремонта в домашних условиях. В то же время, по словам ведущего, 650 евро за такое устройство - это слишком дорого.