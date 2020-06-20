Смартфон с самым мощным процессором 2019 года отдают за 22 тысячи рублей

На Realme X2 Pro в магазине бренда на AliExpress уже и без того действует скидка. Вместо почти 30 тысяч рублей смартфон предлагают за 24 тысячи рублей. Однако и эту сумму можно снизить промокодом «1500ZHARA». В таком случае синий Realme X2 Pro с 6 ГБ оперативной и 64 ГБ постоянной памяти обойдётся в 22 376 рублей.

Что касается характеристик смартфона, то они таковы: процессор Snapdragon 855 Plus, который был топовым в прошлом году, поддержка NFC (то есть бесконтактной оплаты), четверная основная камера с датчиком на 64 Мп, аккумулятор на 4000 мАч и поддержка быстрой зарядки.