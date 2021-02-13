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Смартфон Samsung Galaxy A31 с четырьмя камерами и батареей на 5000 мАч продают по минимальной цене
Скидка 25%
В официальном магазине «МегаФон» на Tmall по минимальной цене продают смартфон Samsung Galaxy A31 с четырьмя камерами и батареей на 5000 мАч. Устройство получило скидку почти 25%.
Акция действует с 12 по 14 февраля. В обычное время смартфон с 64 ГБ памяти стоит 18 490 рублей. Но если применить купон на скидку и ввести промокод «AELOVE1500», можно купить Galaxy A31 за 13 990 рублей. В Яндекс.Маркете цены ниже не найти. При этом смартфон, купленный у «МегаФона», поставляется с официальной гарантией.
Galaxy A31 оснащён также 6,4-дюймовым экраном, основным датчиком камеры на 48 Мп, модулем NFC, фронтальной камерой разрешением 20 Мп.