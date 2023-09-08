Смартфон Samsung Galaxy S23 FE: характеристики «бюджетника», цена от флагмана

Это, конечно, делает его более доступным, чем стандартный Galaxy S23, цена которого в стране обычно составляет 75 000 индийских рупий, однако Galaxy S23 регулярно доступен в США по цене от 800 долларов. Не такая и большая разница, не правда ли?

Однако ожидается, что модель будет оснащена 6,4-дюймовым AMOLED-экраном с частотой 120 Гц, а также тройной системой камер, состоящей из датчиков на 50, 8 и 12 Мп. Картину не делает лучше и слух о том, что на индийском (как минимум) рынке устройство получит Exynos 2200., в то время как общий внешний вид, похоже, будет позаимствован у Galaxy A54.

Дата официального релиза ожидается в этом месяце.