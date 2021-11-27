Смартфон Samsung с 5000 мАч, 32 ГБ и NFC отдают дешевле 9 тысяч рублей

Смартфон предлагается в версии 3 + 32 ГБ. Он получил экран диагональю 6,5 дюйма, аккумулятор ёмкостью 5000 мАч, процессор Exynos 850, камеру с главным датчиком изображения 48 Мп. Устройство поддерживает технологию NFC для бесконтактной оплаты. Сейчас на сайте доступны несколько цветов — зелёный, синий и чёрный.

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