Смартфон Samsung с 5000 мАч, 32 ГБ и NFC отдают дешевле 9 тысяч рублей

Телефоны
Сегодня в 16:54
1 мин.
Смартфон Samsung с 5000 мАч, 32 ГБ и NFC отдают дешевле 9 тысяч рублейСтоит поспешить
На Ozon распродают смартфон Samsung Galaxy M12. Этот бюджетный вариант получил хорошую скидку и стоит теперь меньше 9000 рублей.
Сейчас устройство вместо 12 980 рублей стоит 8 990 рублей. Его достаточно просто добавить в корзину по этой ссылке и оплатить.
Смартфон предлагается в версии 3 + 32 ГБ. Он получил экран диагональю 6,5 дюйма, аккумулятор ёмкостью 5000 мАч, процессор Exynos 850, камеру с главным датчиком изображения 48 Мп. Устройство поддерживает технологию NFC для бесконтактной оплаты. Сейчас на сайте доступны несколько цветов — зелёный, синий и чёрный.
Отметим, что вся информация актуальна на момент публикации новости. Проверяйте скидки самостоятельно. Сколько продлится акция, неизвестно.
Источник: Ozon