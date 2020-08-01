Смартфон Samsung спас жизнь тонувшим в океане людям

История произошла в июне этого года. Пара из Австралии — Джессика и Линдсей (Jessica, Lindsay) находились на моторной лодке в 38 километрах от побережья Кэрнса в Австралии. Это место известно благодаря Большому Барьерному рифу.

В какой-то момент мотор лодки запутался в якорной верёвке. В итоге лодку перевернуло. Пара оказалась в воде без спасательных жилетов и аварийного радиобуя.

Джессика и Линдсей смогли удержаться за якорный буй. Девушке в таком положении удалось использовать работавший Galaxy S10, чтобы связаться с экстренными службами. Она даже смогла отправить им скриншот со своим местоположением. Благодаря этому пару удалось найти. Чтобы привлечь внимание служб, Джессика светила в темноту фонариком телефона.

Сообщается, что молодые люди провели в воде несколько часов. Однако история закончилась благополучно.