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Смартфон Samsung взорвался без причины
Перед этим он прослужил три года
Пользовательница смартфона Samsung Galaxy S7 из Индии сообщила о том, что её аппарат взорвался. При этом он не был подключён к зарядному устройству, а просто лежал на столе.
52-летняя владелица смартфона рассказала, что инцидент произошёл за несколько дней до нового года. Она проверила свой телефон, лежавший на столе, и заметила, что он подозрительно нагрелся. Женщина догадалась вынести его из дома на крыльцо. После этого Galaxy S7 взорвался.
Хозяйка смартфона утверждает, что он не был подключён к зарядному устройству и не подвергался каким-либо воздействиям. Она пользовалась аппаратом уже три года, и за всё это время никогда не меняла в нём никакие детали.
После инцидента смартфон отнесли в сервисный центр Samsung. Специалисты заявили, что причиной взрыва стало некое внешнее температурное воздействие. Владелица устройства с этим не согласна, а её семья сообщила о намерении обратиться в суд.