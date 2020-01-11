Смартфон Samsung взорвался без причины

52-летняя владелица смартфона рассказала, что инцидент произошёл за несколько дней до нового года. Она проверила свой телефон, лежавший на столе, и заметила, что он подозрительно нагрелся. Женщина догадалась вынести его из дома на крыльцо. После этого Galaxy S7 взорвался.

Хозяйка смартфона утверждает, что он не был подключён к зарядному устройству и не подвергался каким-либо воздействиям. Она пользовалась аппаратом уже три года, и за всё это время никогда не меняла в нём никакие детали.

После инцидента смартфон отнесли в сервисный центр Samsung. Специалисты заявили, что причиной взрыва стало некое внешнее температурное воздействие. Владелица устройства с этим не согласна, а её семья сообщила о намерении обратиться в суд.