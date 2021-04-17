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Сегодня в 19:45
Смартфон Samsung взорвался в сумке владельца
Человек получил ожоги
Сегодня мы уже писали о том, как смартфон Xiaomi Poco X3 взорвался во время зарядки. Теперь СМИ рассказали ещё об одном подобном инциденте. Он случился со смартфоном Samsung. Только на этот раз устройство лежало в сумке владельца и нанесло ему урон.
В Китае владелец смартфона прогуливался со своим другом, когда устройство внезапно взорвалось в сумке. Её сразу охватило огнём. Владелец смартфона получил ожоги кожи, огонь задел волосы и ресницы. Этот инцидент попал на камеру видеонаблюдения.
Сообщается, что взорвалась модель Samsung G5700. Коммерческое её название, скорее всего, Samsung Galaxy J5 Prime. Это смартфон четырёхлетней давности. Samsung пока официально не прокомментировала ситуацию.