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Сегодня в 19:45

Смартфон Samsung взорвался в сумке владельца

Человек получил ожоги
Сегодня мы уже писали о том, как смартфон Xiaomi Poco X3 взорвался во время зарядки. Теперь СМИ рассказали ещё об одном подобном инциденте. Он случился со смартфоном Samsung. Только на этот раз устройство лежало в сумке владельца и нанесло ему урон.

В Китае владелец смартфона прогуливался со своим другом, когда устройство внезапно взорвалось в сумке. Её сразу охватило огнём. Владелец смартфона получил ожоги кожи, огонь задел волосы и ресницы. Этот инцидент попал на камеру видеонаблюдения.

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Сообщается, что взорвалась модель Samsung G5700. Коммерческое её название, скорее всего, Samsung Galaxy J5 Prime. Это смартфон четырёхлетней давности. Samsung пока официально не прокомментировала ситуацию.