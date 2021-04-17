Смартфон Samsung взорвался в сумке владельца

Сегодня мы уже писали о том, как смартфон Xiaomi Poco X3 взорвался во время зарядки. Теперь СМИ рассказали ещё об одном подобном инциденте. Он случился со смартфоном Samsung. Только на этот раз устройство лежало в сумке владельца и нанесло ему урон.