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Смартфон Samsung защитит ваши данные, если вы сдали его в ремонт

Сбрасывать к заводским настройкам не нужно
Перед сдачей смартфона в ремонт приходится сбросить его к заводским настройкам и выйти из всех аккаунтов (если, конечно, вы заботитесь о своих данных). Это радикальное действие, но до сих пор выбора не было. Samsung же решила проблему и представила новый специальный режим — Repair Mode.
Смартфон Samsung защитит ваши данные, если вы сдали его в ремонт

Repair Mode можно найти в настройках батареи и устройства (Battery and Device Care). Как только режим активируется, смартфон будет перезагружен.

В этом режиме будут скрыты все личные данные, включая фотографии, сообщения, учётные записи и даже приложения (будут активны только приложения, установленные по умолчанию). По сути, телефон будет словно сброшен до заводских настроек. Однако если разблокировать смартфон своим отпечатком пальца или графическим ключом, то запустится режим восстановления. Устройство снова перезагрузится, но на этот раз с полным доступом ко всем данным.

Режим восстановления появится в смартфонах серии Galaxy S21 через обновление программного обеспечения. Samsung обещает «расширить его на некоторые другие модели в будущем».

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