Смартфон среднего класса до 30 тысяч рублей в 2024 г.: Xiaomi или Samsung?

Что касается камеры, то на деле снимки вообще не отличаются ничем у смартфонов. С примерами фото вы можете ознакомиться выше.

По части видео в 4К 30 к/с немного лучше ведёт себя в плане стабилизации Samsung, но по качеству съёмки выигрывает Xiaomi.

Работает Samsung Galaxy A54 на процессоре Exynos 1380, а Xiaomi Redmi Note 13 Pro+ — на Dimensity 7200 Ultra. Для игр в целом больше из них подойдёт последний.

С точки зрения комплектации гораздо лучше оказывается Xiaomi: с ним вы получаете чехол, кабель, зарядку на 120 Вт, а с Samsung — только кабель (а максимальная мощность зарядки, которую он поддерживает, — 25 Вт). Заряжаться Xiaomi будет всего 19 минут, тогда как Samsung — больше часа.

Вывод

За примерно одну и ту же цену смотрится по характеристикам, комплектации и работе всё же интереснее Xiaomi Redmi Note 13 Pro+.