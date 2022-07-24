Смартфон среднего класса не как у всех: сравнение Honor X8 и Honor 50 Lite

Ведущий YouTube-канала DimaViper Live выяснил, какой Honor средней ценовой категории стоит приобрести в 2022-м: Honor 50 Lite или Honor X8. Внешний вид у этих смартфонов абсолютно разный, но в плане характеристик между ними сходств куда больше. В ходе обзора эксперт тестировал устройства с объёмом памяти 6/128 ГБ.

В комплекте с Honor X8 идёт зарядка мощностью 22,5 Вт, а с 50 Lite - 66 Вт. Поэтому теоретически быстрее должен заряжаться последний смартфон.

В целом оба устройства по своим возможностям и характеристикам очень схожи. Быстрее запустился из них Honor X8. Диагональ экрана в обоих случаях составляет 6,7 дюйма, а отличаются дисплеи только расположением на них фронтальной камеры.

Что касается процессоров, то на Honor X8 стоит Snapdragon 680, на 50 Lite - Snapdragon 662. Соответственно, в первом случае сам по себе процессор новее и современнее. Но на скорость работы смартфонов это почти никак не влияет. То есть работают оба смартфона примерно одинаково быстро.