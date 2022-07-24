Смартфон среднего класса не как у всех: сравнение Honor X8 и Honor 50 Lite

Смартфон среднего класса не как у всех: сравнение Honor X8 и Honor 50 LiteКакой из них всё-таки лучше?
Ведущий YouTube-канала DimaViper Live выяснил, какой Honor средней ценовой категории стоит приобрести в 2022-м: Honor 50 Lite или Honor X8. Внешний вид у этих смартфонов абсолютно разный, но в плане характеристик между ними сходств куда больше. В ходе обзора эксперт тестировал устройства с объёмом памяти 6/128 ГБ.
В комплекте с Honor X8 идёт зарядка мощностью 22,5 Вт, а с 50 Lite - 66 Вт. Поэтому теоретически быстрее должен заряжаться последний смартфон.
В целом оба устройства по своим возможностям и характеристикам очень схожи. Быстрее запустился из них Honor X8. Диагональ экрана в обоих случаях составляет 6,7 дюйма, а отличаются дисплеи только расположением на них фронтальной камеры.
Что касается процессоров, то на Honor X8 стоит Snapdragon 680, на 50 Lite - Snapdragon 662. Соответственно, в первом случае сам по себе процессор новее и современнее. Но на скорость работы смартфонов это почти никак не влияет. То есть работают оба смартфона примерно одинаково быстро.
Всего на задней панели и у Honor X8, и у 50 Lite установлены четыре камеры. Основной модуль в обоих случаях имеет разрешение 64 МП, фронтальная камера - 16 МП, а вот широкоугольные камеры отличаются: X8 оснащён объективом в 5 МП, 50 Lite - в 8 МП.
Разница между снимками с фронтальной камеры состоит в основном лишь в обработке. То есть на одном устройство фото получается более тёплого оттенка, а на другом - более холодного (при этом в целом ведущему больше понравилось фото на Honor X8). Фотографии, сделанные на основной модуль, чуть лучше по цветопередаче и детализации выходят на 50 Lite. То же самое можно сказать о снимках с широкоугольной камеры.
Ёмкость аккумулятора у X8 составляет 4000 мАч, у 50 Lite - 4300 мАч. Кроме того, у модели Honor 50 Lite в комплекте идёт ещё и более мощная зарядка.
Вывод
Если для вас важна камера, то выбор аппарата зависит от того, на какой из модулей вы чаще делаете снимки. Если на фронтальный, то покупайте Honor X8, а если на ширик или основной - Honor 50 Lite. По производительности и скорости памяти лучше из двух устройств при этом X8, а вот по объёму аккумулятора и скорости зарядки - 50 Lite.