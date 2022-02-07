Смартфон среднего класса Realme 9 Pro+ сравнили по качеству камеры с лучшими моделями Samsung, Xiaomi и Google Pixel

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Смартфон среднего класса Realme 9 Pro+ сравнили по качеству камеры с лучшими моделями Samsung, Xiaomi и Google PixelМожно проверить самостоятельно
Компания Realme запустила онлайн-лабораторию Camera Lab. В ней модно сравнить возможности камеры смартфона Realme 9 Pro+ 5G с возможностями других популярных устройств. Это можно будет сделать 7 февраля, сегодня, до 20:00 часов по московскому времени.
Новый Realme 9 Pro+ 5G получит камеру Sony IMX766 OIS. Как утверждается, впервые такая камера будет установлена в смартфоне среднего ценового класса. Это большой датчик изображения размером 1/1,56 дюйма.
На сайте Realme предлагает кликнуть на кнопку «Сделать снимок», а затем скачать архив с четырьмя образцами фотографий. Среди них снимки, сделанные на Realme 9 Pro+ 5G, Xiaomi 12, Google Pixel 6, Samsung S21 Ultra.
Презентация смартфонов новой серии Realme 9 состоится 16 февраля.
Источник: Пресс-служба Realme