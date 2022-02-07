Смартфон среднего класса Realme 9 Pro+ сравнили по качеству камеры с лучшими моделями Samsung, Xiaomi и Google Pixel

Новый Realme 9 Pro+ 5G получит камеру Sony IMX766 OIS. Как утверждается, впервые такая камера будет установлена в смартфоне среднего ценового класса. Это большой датчик изображения размером 1/1,56 дюйма.

На сайте Realme предлагает кликнуть на кнопку «Сделать снимок», а затем скачать архив с четырьмя образцами фотографий. Среди них снимки, сделанные на Realme 9 Pro+ 5G, Xiaomi 12, Google Pixel 6, Samsung S21 Ultra.