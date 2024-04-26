Смартфон среднего класса с хорошей камерой: Pixel 7A против Nothing Phone 2A

Nothing Phone 2A отличается интересным дизайном, наличием глифов, необычных шрифтов. Pixel 7A, в свою очередь, компактный, работает на «чистом» Android, имеет хорошие камеры.

В комплекте с обоими смартфонами вы получите кабель USB-С. При этом у Pixel есть ещё переходник с Type-C на Type-A. Более дорогим в руках ощущается Pixel, так как у него металлическая рама, а у Nothing всё сделано из пластика. При этом на Nothing можно поставить сразу две симки, а на Pixel — только одну.

Быстрее из двух смартфонов запустился Pixel 7A. Также у него есть защита от воды по стандарту IP67 в отличие от Nothing c IP54.

Pixel выглядит немного устаревшим за счёт прямоугольной формы и больших рамок. Кроме того, частота обновления экрана у него составляет 90 Гц, а не 120, как у Nothing.

Производительность чуть лучше тоже у Pixel по сравнению с Nothing. Результаты тестирования этих смартфонов в играх — ниже.