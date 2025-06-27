Смартфон Unihertz Titan 2 попытается вернуть в тренд физическую клавиатуру

Главная особенность устройства — физическая клавиатура QWERTY с тремя рядами клавиш и сенсорной панелью для прокрутки и перемещения курсора. Клавиатура с подсветкой и поддержкой разных языков (русский есть), также можно назначать быстрые действия на долгие нажатия.

Экран у Titan 2 квадратный, 4,5 дюйма (1440×1440 пикселей), как у того же Passport. Сзади есть небольшой вспомогательный дисплей на 2 дюйма. Камеры: основная — 50 МП, телефото — 8 МП с 3.4-кратным зумом, фронтальная — 32 МП.