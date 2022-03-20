Смартфон Vivo с 5000 мАч и NFC отдают по докризисным ценам

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Смартфон Vivo с 5000 мАч и NFC отдают по докризисным ценамНа Wildberries
На Wildberries со скидкой предлагают смартфон Vivo Y31 с 64 ГБ памяти. Его можно купить всего за 14 240 рублей.
На Яндекс.Маркете предложения по этому смартфону стартуют с почти 18 тысяч рублей. На Wildberries Vivo Y31 нужно просто добавить в корзину.
Стоит отметить, что все акции актуальны на момент публикации новости. Проверяйте наличие скидки самостоятельно.
Vivo Y31 работает на процессоре Qualcomm Snapdragon 662, память у него можно расширить до 1 ТБ с помощью карты. Оперативной памяти тут 4 ГБ. Устройство оснащено аккумулятором ёмкостью 5000 мАч. Vivo обещает до 25 часов работы смартфона в режиме разговора. Модель получила тройную основную камеру с главным датчиком на 48 Мп. Также у Vivo Y31 есть модуль NFC для бесконтактной оплаты.