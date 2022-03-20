Смартфон Vivo с 5000 мАч и NFC отдают по докризисным ценам

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Vivo Y31 работает на процессоре Qualcomm Snapdragon 662, память у него можно расширить до 1 ТБ с помощью карты. Оперативной памяти тут 4 ГБ. Устройство оснащено аккумулятором ёмкостью 5000 мАч. Vivo обещает до 25 часов работы смартфона в режиме разговора. Модель получила тройную основную камеру с главным датчиком на 48 Мп. Также у Vivo Y31 есть модуль NFC для бесконтактной оплаты.