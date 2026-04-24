Смартфон Vivo Y600 Pro с аккумулятором на 10 200 мА·ч представят 27 апреля

По заявлению производителя, телефон может проработать в режиме ожидания до 16,7 дней. При «лёгком» использовании его хватит более чем на сутки, при «интенсивных» нагрузках — на 12 часов.

Судя по утечкам, у vivo Y600 Pro будет 6,83-дюймовый AMOLED-экран с разрешением 1,5K. Внутри — предположительно, процессор Dimensity 7300e, до 12 ГБ оперативной памяти и до 512 ГБ встроенной. Основная камера — 50 мегапикселей, передняя — 32 мегапикселя.