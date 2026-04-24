Смартфон Vivo Y600 Pro с аккумулятором на 10 200 мА·ч представят 27 апреля

Опубликовано 24 апреля 2026, 08:23
Смартфон Vivo Y600 Pro с аккумулятором на 10 200 мА·ч представят 27 апреляХватит почти на 17 дней в режиме ожидания
Vivo официально объявила, смартфон Y600 Pro представят в Китае 27 апреля. Особенность новинки — аккумулятор на 10 200 мА·ч. Заряжать такое устройство поможет быстрая проводная зарядка мощностью 90 Вт.
По заявлению производителя, телефон может проработать в режиме ожидания до 16,7 дней. При «лёгком» использовании его хватит более чем на сутки, при «интенсивных» нагрузках — на 12 часов.
Судя по утечкам, у vivo Y600 Pro будет 6,83-дюймовый AMOLED-экран с разрешением 1,5K. Внутри — предположительно, процессор Dimensity 7300e, до 12 ГБ оперативной памяти и до 512 ГБ встроенной. Основная камера — 50 мегапикселей, передняя — 32 мегапикселя.
Также подтверждены: защита от воды и пыли по стандартам IP68 и IP69, оболочка OriginOS 6 и три цвета корпуса на выбор.
Все подробности раскроют на презентации 27 апреля.