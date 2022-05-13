Смартфон Xiaomi 12 Pro получил самые низкие оценки при тестировании экрана и батареи

Специалистов не удовлетворили возможности батареи ёмкостью 4600 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью до 120 Вт. За батарею флагман получил 85 очков и оказался на 68-м месте в рейтинге автономности. Устройство работало 1 день и 10 часов, что мало для современных старших моделей.

При этом скорость зарядки получила 103 балла; заряжается гаджет от 0% до 100% за 29 минут, а в рекламе обещано 18 минут.

Xiaomi 12 Pro оснащён 6,73" AMOLED-дисплеем с разрешением QHD+ с поддержкой адаптивной частоты обновления изображения от 1 до 120 Гц. Экран также получил 85 очков и занял 38-е место. Эксперты объяснили это тем, что на фоне точной цветопередачи при искусственном освещении, высокой точности срабатывания сенсора и хорошей авторегулировки яркости на улице, запас яркости флагмана ощутимо уступает другим смартфонам при просмотре HDR-контента. К тому же частота обновления изображения снижается при просмотре видео, а под углом картинка уходит в синие тона.