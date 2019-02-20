Смартфон Xiaomi Mi 9 получил лучшую оценку DxOMark по съёмке видео

По фотовозможностям он набрал 112 баллов. Специалисты похвалили точную экспозицию, низкий уровень шумов при ярком освещении и в помещениях, быстрый и точный автофокус, точный баланс белого, отличную работу со вспышкой, хорошую изоляцию объектов и градиентразмытия в режиме боке, а также хорошую детализацию при использовании зума.

По видео Xiaomi Mi 9 сумел набрать рекордные 99 баллов, это лучший результат для смартфона в истории DxOMark. Из плюсов отмечаются отличная детализация при ярком свете и в помещениях, эффективная стабилизация изображения в большинстве ситуаций, низкий уровень шума вне помещений и в помещениях, быстрый и стабильный автофокус, точный баланс белого и хорошая цветопередача, хорошая экспозиция даже при плохом освещении.