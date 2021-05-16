Смартфон Xiaomi Mi Note 10 Lite перестал заряжаться полностью после обновления

По информации людей, которые пишут в официальном сообществе Mi Community, смартфон при зарядке так и не достигает 100%. Индикатор не увеличивается дальше 97%, 98% или 99%. Кто-то даже рассказывает о случаях, когда зарядка не продвигается дальше 92-93%.

Сообщается, что такие проблемы начались после обновления до версии MIUI 12.1.3.0. Это явно проблема программного обеспечения, так как замена зарядного устройства или кабеля не помогают.

Xiaomi должна обратить внимание на эту проблему и исправить её патчем. Впрочем, компания не всегда оперативно избавляет свои смартфоны от старых неполадок.