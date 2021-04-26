Смартфон Xiaomi первым в мире получит 200-Мп камеру

Об этом рассказал известный китайский инсайдер Digital Chat Station. Он не сообщил, когда именно выйдет смартфон Xiaomi с 200-Мп камерой. Другой инсайдер Ice Universe также раскрыл некоторые подробности о новом датчике изображения. По его словам, размер пикселя в нём будет равен 0,64 микрометра — очень маленький.

Ранее также сообщалось, что сенсор получит формат 1/1.37”. У датчика HM3 этот показатель примерно такой же. Ещё источники пишут, что сенсор будет поддерживать биннинг 4-в-1 с выходным разрешением 50 Мп. Также упоминалось о биннинге 16-в-1, но это звучит менее правдоподобно.