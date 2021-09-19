Смартфон Xiaomi Poco M3 с аккумулятором на 6000 мАч и 128 ГБ памяти продают по минимальной цене

Чтобы заполучить смартфон со скидкой, нужно сначала получить купоны на странице Xiaomi Poco M3, а затем уже в корзине применить промокод «PHONEWOW1000». Итоговая сумма, которую придётся заплатить, окажется 11 390 рублей вместо 14 790 рублей: