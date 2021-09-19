Смартфон Xiaomi Poco M3 с аккумулятором на 6000 мАч и 128 ГБ памяти продают по минимальной цене

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Смартфон Xiaomi Poco M3 с аккумулятором на 6000 мАч и 128 ГБ памяти продают по минимальной ценеУспевайте сегодня
В официальном магазине Poco на Tmall стартовала распродажа смартфона Xiaomi Poco M3 в версии 4 ГБ + 128 ГБ. Дешевле, чем там, сейчас этот телефон нигде не найти.
Чтобы заполучить смартфон со скидкой, нужно сначала получить купоны на странице Xiaomi Poco M3, а затем уже в корзине применить промокод «PHONEWOW1000». Итоговая сумма, которую придётся заплатить, окажется 11 390 рублей вместо 14 790 рублей:
В магазине сказано, что эта акция действует только выходные, поэтому есть смысл поторопиться.
Смартфон Xiaomi Poco M3 оснащён тройной камерой с главным датчиком изображения на 48 Мп. В качестве аппаратной основы устройства выступает процессор Snapdragon 662. Смартфон питает аккумулятор ёмкостью 6000 мАч. В аппарате установлен экран диагональю 6,53 дюйма.