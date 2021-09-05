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Сегодня в 11:57

Смартфон Xiaomi Poco взорвался через два месяца после покупки

Почему, неясно
Пользователь Twitter рассказал, что у него взорвался смартфон Poco X3. Устройство при этом стояло на зарядке. Что интересно, это не первый такой случай.
Смартфон Xiaomi Poco взорвался через два месяца после покупки

В апреле этого года СМИ писали ещё об одном взрыве Poco X3. Xiaomi тогда заявила, что это случилось из-за неких внешних воздействий.

Пользователь, который пострадал в новом инциденте, сообщил, что приобрёл свой телефон два месяца назад. Пострадавший даже поделился изображениями взорвавшегося смартфона.

Смартфон Xiaomi Poco взорвался через два месяца после покупки

Напомним, смартфоны Poco X3 были выпущены в сентябре 2020 года. Устройство оснащено экраном диагональю 6,67 дюйма разрешением FHD+ и частотой обновления 120 Гц. В качестве аппаратной основы выступает Snapdragon 732G. Poco X3 питается от аккумулятора ёмкостью 6000 мАч.