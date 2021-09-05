Смартфон Xiaomi Poco взорвался через два месяца после покупки

В апреле этого года СМИ писали ещё об одном взрыве Poco X3. Xiaomi тогда заявила, что это случилось из-за неких внешних воздействий.

Пользователь, который пострадал в новом инциденте, сообщил, что приобрёл свой телефон два месяца назад. Пострадавший даже поделился изображениями взорвавшегося смартфона.