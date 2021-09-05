Смартфон Xiaomi Poco взорвался через два месяца после покупки

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Сегодня в 11:57
Смартфон Xiaomi Poco взорвался через два месяца после покупкиПочему, неясно
Пользователь Twitter рассказал, что у него взорвался смартфон Poco X3. Устройство при этом стояло на зарядке. Что интересно, это не первый такой случай.
В апреле этого года СМИ писали ещё об одном взрыве Poco X3. Xiaomi тогда заявила, что это случилось из-за неких внешних воздействий.
Пользователь, который пострадал в новом инциденте, сообщил, что приобрёл свой телефон два месяца назад. Пострадавший даже поделился изображениями взорвавшегося смартфона.
Напомним, смартфоны Poco X3 были выпущены в сентябре 2020 года. Устройство оснащено экраном диагональю 6,67 дюйма разрешением FHD+ и частотой обновления 120 Гц. В качестве аппаратной основы выступает Snapdragon 732G. Poco X3 питается от аккумулятора ёмкостью 6000 мАч.