Смартфон Xiaomi Poco X3 взорвался во время зарядки

Владелец устройства рассказал, что приобрёл его в декабре 2020 года. До дня «X» смартфон не демонстрировал нетипичного поведения. 13 же апреля устройство внезапно загорелось во время зарядки. Его аккумулятор взорвался, повредив заднюю панель и разбив стеклянное покрытие передней панели.

Пользователь опубликовал в Twitter фото пострадавшего смартфона: