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Смартфон Xiaomi Poco X3 взорвался во время зарядки
Почему, неясно
Индийский пользователь столкнулся с неприятностью — его смартфон Xiaomi Poco X3 взорвался во время зарядки.
Владелец устройства рассказал, что приобрёл его в декабре 2020 года. До дня «X» смартфон не демонстрировал нетипичного поведения. 13 же апреля устройство внезапно загорелось во время зарядки. Его аккумулятор взорвался, повредив заднюю панель и разбив стеклянное покрытие передней панели.
Пользователь опубликовал в Twitter фото пострадавшего смартфона:
Бренд Poco уже прокомментировал ситуацию. Он пообещал расследовать инцидент. По предварительной версии, причина взрыва кроется во «внешних обстоятельствах». Владелец сгоревшего Poco X3 отрицает факт внешних воздействий и убеждён, что возгорание произошло из-за проблем с контролем уровня температуры во время зарядки.