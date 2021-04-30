Смартфон Xiaomi Redmi Note 9 загорелся без причин

Сообщается, что женщина купила смартфон в декабре 2020 года для своего брата. По словам пользователей, устройство начало дымиться без видимой на то причины. Когда брат женщины увидел это, он попытался потушить смартфон водой. Устройство значительно пострадало. По фотографии видно, что на нём почти не осталось «живого» места. Впрочем, есть и хорошие новости — никто из людей не пострадал при инциденте.

Под твитом женщины служба поддержки Xiaomi ответила, что возгорание было вызвано внешними факторами.

Это не первый раз, когда смартфоны Xiaomi загораются. Недавно индийский пользователь пожаловался, что его Xiaomi Poco X3 взорвался во время зарядки.