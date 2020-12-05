Смартфон Xiaomi с одной из лучших основных камер провалился в селфи-тесте

В DxOMark напомнили, что смартфон оснащён одной селфи-камерой с 20-Мп датчиком диагональю 1/3,4 дюйма. Он может записывать видео в качестве 1080p и 30 fps. Эксперты оценили камеру в 88 баллов. Это очень низкий результат. В рейтинге по селфи Xiaomi Mi 10 Ultra находится на 22 месте, рядом с OnePlus 7 Pro и Huawei P30 Pro.

Любопытно то, что эта модель Xiaomi является одной из самых высокооценённых в тесте основной камеры DxOMark. Mi 10 Ultra может похвастаться 133 баллами — это второе место в топе после Huawei Mate 40 Pro.

Из минусов селфи-камеры смартфона специалисты назвали шум на фото при низком освещении, артефакты на видео и снимках, ненатуральный эффект размытия на портретных фото, проблемы с цветопередачей.