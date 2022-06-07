Смартфон Xiaomi среднего класса против флагманского Samsung: кто быстрее

Смартфон Xiaomi среднего класса против флагманского Samsung: кто быстрееРезультат оказался вполне ожидаемым
В выпуске на канале DimaViper Live сравнили по скорости Xiaomi Poco X3 Pro (2021) и Samsung Galaxy S22 (2022). Работают эти аппараты на разных процессорах. На Poco X3 Pro стоит Snapdragon 860, на S22 - Exynos 2200. Оперативной памяти у Samsung 8 ГБ, у Poco - 6 ГБ.
Первый тест состоял в запуске смартфонов после перезагрузки. Быстрее оказался в этом случае Galaxy S22.
Далее ведущий стал одновременно запускать различные игры. Среди них были Geometry Dash, Traffic Rider и пр. Интересно, что некоторые из них Poco X3 Pro с более слабым и старым процессором, с меньшим объёмом оперативной памяти загружал быстрее.
По итогам тестирования победителем оказался Samsung Galaxy S22. Хотя в целом разница в скорости между ним и Poco оказалась совсем незначительной. При этом по многозадачности однозначно лидирует S22.
Измерил специалист также температуру устройств после всех тестов. Samsung нагрелся до примерно 45 градусов, а Poco - только до 40 градусов.