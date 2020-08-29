Смартфон Xiaomi «выжил» после падения с восьмого этажа

Линейку Redmi Note 8 компания представила в прошлом году. Она стала одной из самых хорошо продаваемых у Xiaomi. Redmi Note 8 обладает 6,3-дюймовым экраном, процессором Snapdragon 665, аккумулятором на 4000 мАч. И, судя по всему, это действительно неплохой, крепкий смартфон.

Один из пользователей рассказал, что его Redmi Note 8 случайно упал с восьмого этажа прямо в бассейн с водой. Несмотря на то, что экран устройства разбился, корпус погнулся, а вода попала в модуль камеры, смартфон продолжил работать. Дисплей даже отзывался на касания.