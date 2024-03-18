Смартфон Xiaomi за 35 тысяч рублей: Poco X6 Pro или Poco F5?

По комплектации смартфоны почти идентичны. В обоих случаях вы получаете зарядку на 67 Вт, кабель, чехол, плёнку (сразу наклеена на экран). Однако чехол однозначно качественнее у Poco X6 Pro.

При этом оба устройства сделаны из пластика. Особенно заметно это по внешнему виду Poco F5. На Poco F5 установлен разъём для наушников, а на X6 Pro его нет. Сканер отпечатков у X6 Pro встроен в экран, у F5 — в боковую клавишу. Работают они одинаково хорошо.

Дисплей у смартфонов почти одинаковые. Отличаются они разрешением (FHD у F5 и 1,5К у X6 Pro), плотностью пикселей (395 против 445 ppi). Но в процессе пользования разница между ними не ощущается. Пиковая яркость у F5 — 1400 нит, у X6 Pro — 1500.

Работают аппараты на разных процессорах. Poco X6 Pro оснащён Dimensity 8300 Ultra (8/12 ГБ ОЗУ, 256/512 ГБ ПЗУ), Poco F5 — Snapdragon 7+ Gen 2 (8/12 ГБ ОЗУ, 256 ГБ ПЗУ). Новинка в этом плане лучше во всём. С результатами тестов вы можете ознакомиться ниже.

В Genshin Impact на X6 Pro вы получите стабильные 60 к/с и нагрев до 45 градусов, в War Thunder результат будет на уровне 40−50 к/с с пиковой графикой и максимальной трассировкой, при снижении трассировки — 70−80 к/с. Что касается Poco F5, то в Genshin частота кадров будет на уровне 50−55 к/с (с просадками до 45) с нагревом 43−44 градуса. В War Thunder трассировку F5 не поддерживает. Максимальный FPS в этой игре равнялся 80−85 с нагревом до 42 градусов.