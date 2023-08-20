Смартфон за 15 тысяч рублей: Xiaomi Redmi 12 против Realme C53

У ведущего YouTube-канала DimaViper смартфон Xiaomi Redmi 12 был в комплектации 4/128 ГБ, Realme C53 - 6/128 ГБ. При этом на экране защитная плёнка есть сразу только у Redmi 12.

В комплекте с Redmi 12 вы получаете зарядку на 22,5 Вт, с Realme C53 - на 33 Вт. Кроме того, вместе с смартфонами в коробке есть кабели USB-C и чехлы.

Realme C53 также запустился немного быстрее, чем Xiaomi Redmi 12. Экраны у обоих смартфонов - IPS с частотой обновления 90 Гц.

На Redmi 12 стоит процессор Helio G88, на Realme C53 - Unisoc Tiger T612. Их них лучше всё-таки первый.