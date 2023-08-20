Смартфон за 15 тысяч рублей: Xiaomi Redmi 12 против Realme C53

Смартфон за 15 тысяч рублей: Xiaomi Redmi 12 против Realme C53Какой из них лучше брать?
На рынке сегодня за 15 тысяч рублей можно найти китайские Realme C53 и Xiaomi Redmi 12. Но какой всё-таки стоит своих денег?
У ведущего YouTube-канала DimaViper смартфон Xiaomi Redmi 12 был в комплектации 4/128 ГБ, Realme C53 - 6/128 ГБ. При этом на экране защитная плёнка есть сразу только у Redmi 12.
В комплекте с Redmi 12 вы получаете зарядку на 22,5 Вт, с Realme C53 - на 33 Вт. Кроме того, вместе с смартфонами в коробке есть кабели USB-C и чехлы.
Realme C53 также запустился немного быстрее, чем Xiaomi Redmi 12. Экраны у обоих смартфонов - IPS с частотой обновления 90 Гц.
На Redmi 12 стоит процессор Helio G88, на Realme C53 - Unisoc Tiger T612. Их них лучше всё-таки первый.
В обоих смартфонах основная камера имеет 50 МП. Также у Redmi есть широкоугольная камера в отличие от Realme. Кроме того, на Xiaomi стоит ещё макрообъектив на 2 МП, а на Realme C53 - портретный на 0,3 МП.
В помещении детализация фото у телефонов примерно одинаковая. Но задняя камера Redmi 12 снимает людей чётче, чем та же камера у Realme.
Ночью же фотографии получаются более приятными на Realme C53. Фронтальная камера выдаёт более естественные цвета на Xiaomi.
Вывод
Оба смартфона - и Realme C53, и Xiaomi Redmi 12 - достойны своей цены и хорошо справляются с повседневными задачами. Поэтому брать из них можно любой.