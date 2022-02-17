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Смартфон за 18 тысяч в официальной рознице: Samsung Galaxy A32 или Realme 8?Сравнили устройства на YouTube-канале Quke.ru
В выпуске на канале Quke.ru на YouTube эксперт оценил смартфоны Samsung Galaxy A32 и Realme 8 по основным параметрам.
Ведущий YouTube-канала Quke.ru Андрей протестировал и оценил два устройства стоимостью до 20 тысяч рублей: Realme 8 и Samsung Galaxy A32 по главным параметрам. Среди них, например, качество камер, производительность, автономность и пр.
- Внешний вид. Прежде всего, эксперт отметил, что в комплекте с Realme идёт силиконовый чехол, чего нет у Samsung. По габаритам устройства довольно близки: они оба компактные, имеют также AMOLED-дисплей в 6,4 дюйма, пластиковый корпус. В то же время в руке удобнее лежит всё же A32.
- Скорость разблокировки. Realme немного быстрее можно разблокировать при помощи отпечатка пальца, подчёркивает специалист. Кроме того, у Samsung сканер установлен в экране, а у Realme - в боковой клавише.
- Дисплей. По этому пункту отличия уже более значительные. Первое - в способе расположения фронтальной камеры (в углу или посередине), второе - в частоте обновления экрана (у Samsung - 90 Гц, у Realme - 60 Гц). Из-за последней особенности сильно заметна большая плавность в работе А32. Также у Samsung чуть ярче оказывается экран.
- Производительность. Оба смартфона оснащены довольно мощными процессорами: это Mediatek Helio G80 у Samsung и Mediatek Helio G95 у Realme. При повседневном использовании немного быстрее работает Realme 8, хотя при этом более плавная анимация на A32. «Тяжёлые» игры также идут с большей частотой кадров и на высоких настройках, в то время как на Samsung их можно запустить лишь на средних настройках.
- Автономность. В обоих случаях установлена на смартфонах батарея в 5000 мА*ч. Сильно различаются при этом устройства в скорости зарядки: у Realme в комплекте идёт зарядка в 33 Вт (доходит до 100 процентов за час), у Samsung - только в 15 Вт (для полного заряда нужно больше двух часов).
- Камеры. У Samsung и у Realme модули камер - достойные. Селфи-фото получаются хорошими в обоих случаях. Основной объектив при достаточном освещении (например, днём) позволяет и на A32, и на Realme 8 получить довольно схожие по качеству снимки (в некоторых случаях фото с Realme даже приятнее), а вот вечером Realme сильно проигрывает Samsung. Примеры фотографий вы можете увидеть ниже.
В целом более быстрым и мощным из двух смартфонов оказывается Realme 8. Он подойдёт тем, кто любит поиграть в игры, кому в целом важна скорость работы. Если же необходима стабильная камера, то лучше выбрать Samsung Galaxy A32.
Источник: Quke.ru