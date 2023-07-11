Смартфон за 20 тысяч рублей: старый iPhone против нового Xiaomi

Допустим, вы захотели себе купить новый телефон и у вас на руках есть 20 тысяч рублей. Что же в этом случае взять: iPhone SE 2 или Xiaomi Redmi Note 12?

По комплектации всё может быть по-разному. Первые партии с iPhone SE 2 выходили с наушниками, блоком питания и кабелем, а последние партии (в 2021-2022 годах) - уже только с кабелем. У Xiaomi же комплект в любом случае лучше. Вместе с этим телефоном вы получаете быструю зарядку, кабель, чехол, плёнку (она наклеена сразу же на экран). Поддерживает Redmi Note 12 две сим-карты и карту памяти.

Вместе с тем iPhone SE 2 по сравнению с Redmi Note 12 выглядит намного компактнее. Диагональ у iPhone - 4,7 дюйма, у Xiaomi - 6,67 дюйма. Кроме того, изготовлен Xiaomi полностью из пластика, а у iPhone корпус сделан из металла, стекла. И ещё у iPhone отсутствует разъём для наушников в отличие от Xiaomi Redmi Note 12.

Быстрее из двух смартфонов запустился iPhone. И это несмотря на то, что он на 3 года старше, чем Redmi Note 12. Процессор у iPhone всё-таки мощнее, да и обновляться этот телефон будет дольше.

Из минусов iPhone SE можно выделить то, что на нём установлена маленькая батарея на 1821 мАч. У Xiaomi же объём аккумулятора составляет 5000 мАч. И зарядка тоже мощнее у Xiaomi: 33 Вт против 5 Вт.