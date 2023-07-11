Смартфон за 20 тысяч рублей: старый iPhone против нового Xiaomi

Смартфон за 20 тысяч рублей: старый iPhone против нового XiaomiКакой из них лучше сегодня брать?
Ведущий YouTube-канала DimaViper Live рассказал, на какой смартфон имеет смысл тратить 20 тысяч рублей: Xiaomi Redmi Note 12 или iPhone SE 2.
Допустим, вы захотели себе купить новый телефон и у вас на руках есть 20 тысяч рублей. Что же в этом случае взять: iPhone SE 2 или Xiaomi Redmi Note 12?
По комплектации всё может быть по-разному. Первые партии с iPhone SE 2 выходили с наушниками, блоком питания и кабелем, а последние партии (в 2021-2022 годах) - уже только с кабелем. У Xiaomi же комплект в любом случае лучше. Вместе с этим телефоном вы получаете быструю зарядку, кабель, чехол, плёнку (она наклеена сразу же на экран). Поддерживает Redmi Note 12 две сим-карты и карту памяти.
Вместе с тем iPhone SE 2 по сравнению с Redmi Note 12 выглядит намного компактнее. Диагональ у iPhone - 4,7 дюйма, у Xiaomi - 6,67 дюйма. Кроме того, изготовлен Xiaomi полностью из пластика, а у iPhone корпус сделан из металла, стекла. И ещё у iPhone отсутствует разъём для наушников в отличие от Xiaomi Redmi Note 12.
Быстрее из двух смартфонов запустился iPhone. И это несмотря на то, что он на 3 года старше, чем Redmi Note 12. Процессор у iPhone всё-таки мощнее, да и обновляться этот телефон будет дольше.
Из минусов iPhone SE можно выделить то, что на нём установлена маленькая батарея на 1821 мАч. У Xiaomi же объём аккумулятора составляет 5000 мАч. И зарядка тоже мощнее у Xiaomi: 33 Вт против 5 Вт.
iPhone SE 2 оснащён оптической стабилизацией, но у него нет ультраширика и макрообъектива в отличие от Xiaomi. Тем не менее видео записывать iPhone способен в 4К, а Redmi Note 12 - только в 1080p. С примерами фото вы можете ознакомиться выше. Но в целом снимают устройства примерно одинаково.
Вывод
Если для вас важно качество видеосъёмки, вы активно ведёте соцсети и хотите взять себе новый телефон на 5-6 лет вперёд, то покупайте iPhone. А если берёте устройство максимум года на 2-2,5, то лучше будет Xiaomi.