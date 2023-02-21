Смартфон за 6000 рублей: в Ситилинке распродают модели Xiaomi Poco

15:11, 21 февраля 2023
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Смартфон за 6000 рублей: в Ситилинке распродают модели Xiaomi PocoПредложений много
Ситилинк устроил распродажу смартфонов Xiaomi Poco. Некоторые модели теперь можно купить за 6000 рублей вместо 11 тысяч.
Фото: Xiaomi
Всего Ситилинк предлагает скидки на 11 товаров. Так, за 5990 рублей продаётся Xiaomi Poco C40 в комплектации 3/32 ГБ. Версия 4/64 ГБ обойдётся в 7990 рублей.
Xiaomi Poco X4 Pro 5G 6/128 ГБ получил снижение цены с 34 300 рублей до 25 990. Посмотреть остальные предложения можно по этой ссылке.