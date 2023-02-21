Смартфон за 6000 рублей: в Ситилинке распродают модели Xiaomi Poco

Всего Ситилинк предлагает скидки на 11 товаров. Так, за 5990 рублей продаётся Xiaomi Poco C40 в комплектации 3/32 ГБ. Версия 4/64 ГБ обойдётся в 7990 рублей.

Xiaomi Poco X4 Pro 5G 6/128 ГБ получил снижение цены с 34 300 рублей до 25 990. Посмотреть остальные предложения можно по этой ссылке.