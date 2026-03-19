Смартфон за 8 тысяч рублей с ИИ и 120 Гц: Tecno SPARK Go 3 вышел в России

Смартфон может похвастаться 6.75-дюймовым экраном со 120 Гц. Аккумулятора ёмкостью 5000 мАч хватит на день. Производитель заверяет, что даже через 4 года батарея сохранит более 80% своей изначальной ёмкости. Телефон имеет стандарт защиты IP64.

Камера на 13 мегапикселей получила ИИ-функции. Режимы FlashSnap и AutoSnap помогают поймать удачный кадр при резком движении — смартфон сам нажимает на спуск.

В телефоне есть и другие «умные» фишки. Например, функция FreeLink 2.0 позволяет звонить и писать сообщения через Bluetooth на расстоянии до 1.5 км без сотовой связи (если такая же функция есть у собеседника). Встроенный ИК-порт превращает смартфон в пульт.

Голосовой помощник Ella умеет редактировать фото, переводить текст и голос в реальном времени (поддерживается 167 языков), а также работать с сервисами Яндекса.

Tecno SPARK Go 3 памяти продается по следующим ценам

- 64 ГБ + 4 ГБ — 7 999 ₽.

- 128 ГБ + 4 ГБ — 8 999 ₽.

Доступны четыре цвета: сиреневый, чёрный, серый и синий.