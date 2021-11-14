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Смартфон ZTE со 128 ГБ памяти и NFC для бесконтактной оплаты продают дешевле 9000 рублей

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На AliExpress продолжают распродавать товар. За 8790 рублей можно купить смартфон ZTE Blade 20 Smart. Это бюджетное устройство с необходимыми функциями.
Смартфон ZTE со 128 ГБ памяти и NFC для бесконтактной оплаты продают дешевле 9000 рублей

Судя по рекламному постеру, акция должна продлиться до 16 ноября. Чтобы получить скидку, необходимо забрать купоны на странице товара, а затем в корзине применить промокод «WOWSTAR1100». Тогда цена должна получиться такой:

Смартфон ZTE со 128 ГБ памяти и NFC для бесконтактной оплаты продают дешевле 9000 рублей

Стоит отметить, что все скидки были актуальны на момент публикации новости. Проверить доступность скидки придётся самостоятельно.

ZTE Blade 20 Smart оснащён аккумулятором ёмкостью 5000 мАч, процессором MediaTek Helio P60, у него есть 4 ГБ оперативной и 128 ГБ постоянной памяти, а также модуль NFC для бесконтактной оплаты товаров.

Источник: AliExpress
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