Смартфон ZTE со 128 ГБ памяти и NFC для бесконтактной оплаты продают дешевле 9000 рублей

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ZTE Blade 20 Smart оснащён аккумулятором ёмкостью 5000 мАч, процессором MediaTek Helio P60, у него есть 4 ГБ оперативной и 128 ГБ постоянной памяти, а также модуль NFC для бесконтактной оплаты товаров.