Смартфон ZTE со 128 ГБ памяти и NFC для бесконтактной оплаты продают дешевле 9000 рублей

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Смартфон ZTE со 128 ГБ памяти и NFC для бесконтактной оплаты продают дешевле 9000 рублейПоспешите
На AliExpress продолжают распродавать товар. За 8790 рублей можно купить смартфон ZTE Blade 20 Smart. Это бюджетное устройство с необходимыми функциями.
Судя по рекламному постеру, акция должна продлиться до 16 ноября. Чтобы получить скидку, необходимо забрать купоны на странице товара, а затем в корзине применить промокод «WOWSTAR1100». Тогда цена должна получиться такой:
Стоит отметить, что все скидки были актуальны на момент публикации новости. Проверить доступность скидки придётся самостоятельно.
ZTE Blade 20 Smart оснащён аккумулятором ёмкостью 5000 мАч, процессором MediaTek Helio P60, у него есть 4 ГБ оперативной и 128 ГБ постоянной памяти, а также модуль NFC для бесконтактной оплаты товаров.
Источник: AliExpress