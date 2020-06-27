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Смартфонам 2021 года предсказали высокую цену из-за нового процессора
SoC будет стоить почти в два раза больше актуальной
Инсайдер предсказал смартфонам 2021 года высокую цену из-за нового процессора Snapdragon 875. Только он один будет стоить почти в два раза больше, чем актуальный Snapdragon 865.
Такой информацией поделился Ice Universe. По его информации, Snapdragon 875 будет стоить $220. При этом стоимость связки из Snapdragon 865 и модема 5G Snapdragon X55 составляет всего $120-130. То есть процессор для смартфонов 2021 года существенно подорожает. Скорее всего, это подорожание скажется на покупателях, а значит, будущие смартфоны могут стать менее доступными.
Не исключено, что при таких условиях производители будут отдавать предпочтение платформам MediaTek, которые могут быть дешевле, но и менее производительными, чем решение Qualcomm.