Смартфонам 2021 года предсказали высокую цену из-за нового процессора

Такой информацией поделился Ice Universe. По его информации, Snapdragon 875 будет стоить $220. При этом стоимость связки из Snapdragon 865 и модема 5G Snapdragon X55 составляет всего $120-130. То есть процессор для смартфонов 2021 года существенно подорожает. Скорее всего, это подорожание скажется на покупателях, а значит, будущие смартфоны могут стать менее доступными.

Не исключено, что при таких условиях производители будут отдавать предпочтение платформам MediaTek, которые могут быть дешевле, но и менее производительными, чем решение Qualcomm.