Смартфонам Apple 2020 года предсказан дефицит

Информацией делится ресурс DigiTimes. По данным его источников, Apple не стала отправлять в Китай специалистов для проведения инженерного проверочного теста (Engineering Validation Test, EVT) iPhone под условным обозначением 12. Вероятно, из-за вспышки коронавируса. Указанный этап необходим для того, чтобы убедиться в соответствии конструкции аппарата стандартам Apple. Он проводится перед началом производства смартфонов.

Обычно производство начинается в июне, чтобы успеть создать необходимое количество устройств для старта продаж осенью. Чем позже пройдёт этап EVT, тем позже может начаться производство, и тем меньше смартфонов успеют изготовить заводы к сентябрю. Это всё может привести к дефициту новых iPhone.