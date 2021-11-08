Смартфонные процессоры подорожали

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Смартфонные процессоры подорожалиОт MediaTek
На процессоры MediaTek вырос спрос, и в то же время продолжается глобальная нехватка полупроводников. Всё это привело к дефициту платформ. Поэтому компания поднимает цены на свои процессоры.
Согласно новому отчёту, тайваньский производитель микросхем поднимает цены на некоторые из своих чипов для смартфонов. Рост цен достигает 15%.
Особенно выросли в цене процессоры с поддержкой 4G. Такие чипы по-прежнему нужны в тех странах, где 5G-сети развиваются плохо. К таким странам относятся Россия и Индия.
Ожидается, что конкурент MediaTek компания Qualcomm повысит цены на свои чипсеты, хотя это ещё не подтверждено.
Стоит понимать, что подорожание компонентов приведёт к увеличению общей стоимости смартфонов.
Источник: Gizmochina