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Смартфонные процессоры подорожали

От MediaTek
На процессоры MediaTek вырос спрос, и в то же время продолжается глобальная нехватка полупроводников. Всё это привело к дефициту платформ. Поэтому компания поднимает цены на свои процессоры.
Смартфонные процессоры подорожали

Согласно новому отчёту, тайваньский производитель микросхем поднимает цены на некоторые из своих чипов для смартфонов. Рост цен достигает 15%.

Особенно выросли в цене процессоры с поддержкой 4G. Такие чипы по-прежнему нужны в тех странах, где 5G-сети развиваются плохо. К таким странам относятся Россия и Индия.

Ожидается, что конкурент MediaTek компания Qualcomm повысит цены на свои чипсеты, хотя это ещё не подтверждено.

Стоит понимать, что подорожание компонентов приведёт к увеличению общей стоимости смартфонов.

Источник: Gizmochina