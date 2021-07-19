Смартфонные процессоры получили возможности компьютерной графики в играх

В пресс-релизе NVIDIA отмечается, что демонстрация технологий GeForce RTX на процессоре MediaTek показывает, что передовую графику можно перенести на широкий спектр более энергоэффективных устройств.

Компания продемонстрировала игру Wolfenstein: Youngblood с трассировкой лучей и DLSS на платформе ARM. Также была показана демо The Bistro с трассировкой лучей в реальном времени на Arm и с технологиями RTX Direct Illumination (RTXDI) и NVIDIA Optix AI-Acceleration Denoiser (NRD). Использовался процессор MediaTek Kompanio 1200 в паре с графическим процессором GeForce RTX 3060.

NVIDIA добавила, что инвестирует в новые платформы, чтобы у геймеров был более широкий выбор устройств для игр.

Стоит отметить, что архитектура ARM традиционно используется в устройствах с повышенными требованиями к компактности и малому тепловыделению, поэтому такой тип процессоров закрепился в мобильной технике: смартфонах и планшетах.