Смартфонный браузер Chrome убережёт от случайного закрытия нужных вкладок

Десктопный Chrome позволит вам закрыть все вкладки, но через него в целом сложнее случайно закрыть нужные окна. На Android «закрыть все вкладки» находится достаточно близко к другим параметрам вкладок, поэтому вы можете нажать на него по ошибке. С новой функцией эта проблема будет решена.

Чтобы опробовать эту опцию не в Canary, следует подождать до бета-версии или финального релиза.

Недавно в браузере Google Chrome появилась функция оповещения пользователя об угрозе взлома роутера. Атаки, от которых защищает функция, редкие, но, как правило, эффективные.