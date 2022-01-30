Смартфонный браузер Chrome убережёт от случайного закрытия нужных вкладок

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Смартфонный браузер Chrome убережёт от случайного закрытия нужных вкладокПока функция доступна в версии Canary
В версию Chrome 100 Canary (нестабильной) для Android добавили функцию, которая защитит пользователя от закрытия всех вкладок одновременно. Браузер будет запрашивать подтверждение при таких попытках.
Десктопный Chrome позволит вам закрыть все вкладки, но через него в целом сложнее случайно закрыть нужные окна. На Android «закрыть все вкладки» находится достаточно близко к другим параметрам вкладок, поэтому вы можете нажать на него по ошибке. С новой функцией эта проблема будет решена.
Чтобы опробовать эту опцию не в Canary, следует подождать до бета-версии или финального релиза.
Недавно в браузере Google Chrome появилась функция оповещения пользователя об угрозе взлома роутера. Атаки, от которых защищает функция, редкие, но, как правило, эффективные.
Источник: Engadget