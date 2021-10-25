Смартфонный процессор Google проиграл трёхлетнему чипу iPhone

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Смартфонный процессор Google проиграл трёхлетнему чипу iPhoneНо это может быть не так плохо
В сети появились результаты теста производительности фирменного процессора Google Tensor. Он установлен в смартфонах Pixel 6. Результаты могут разочаровать.
В бенчмарке Geekbench 5 процессор Google даже не смог обойти чип Apple A12 Bionic, который лежал в основе iPhone XS. Этот смартфон выпустили в 2018 году.
Так, Google Tensor набрал 1012 баллов в одноядерном тесте и 2760 баллов в многоядерном. У Apple A12 Bionic результаты таковы — 1117 и 2932 баллов соответственно.
Также Tensor оказался медленнее процессора Snapdragon 888, который был главным чипсетом для Android-флагманов в 2021 году.
Впрочем, эти результаты не должны ставить крест на процессоре Google. Всё во многом зависит от оптимизации. Смартфоны Pixel 6 могут работать очень гладко и хорошо.
Источник: Gizmochina