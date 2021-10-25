Сегодня в 14:03

Смартфонный процессор Google проиграл трёхлетнему чипу iPhone

Но это может быть не так плохо

В сети появились результаты теста производительности фирменного процессора Google Tensor. Он установлен в смартфонах Pixel 6. Результаты могут разочаровать.